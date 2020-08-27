أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 1019 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1310 حالات تعافٍ إضافية، و30 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت الصحة أن نسبة الإناث بين الحالات الجديدة بلغت 43%، ونسبة الذكور 57%، فيما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 83%، وكبار السن 6% لافتةً النظر إلى إجراء 63.265 فحصاً مخبرياً جديداً.

ووفقا لإحصاء «الصحة»، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 311.855 حالة، من بينها 21.815 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1582 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 286.255 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3785 حالة وفاة.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: مكة المكرمة (96)، الرياض (56)، عنيزة (52)، المدينة المنورة (50)، صبيا (49)، جازان (46)، تبوك (44)، الهفوف (43)، أبوعريش (41)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: مكة المكرمة (63)، الهفوف (57)، حائل (55)، المدينة المنورة (51)، جدة (50)، بريدة (49)، ينبع (47)، القنفذة (46)، جازان (41)، الرياض (37).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.