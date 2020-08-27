قام الأمير منصور بن محمد آل سعود محافظ حفر الباطن صباح أمس (الأربعاء) بزيارة تفقدية إلى مركز الصفيري ومركز القيصومة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته والوصول إليهم في أماكنهم وبحث كل المتطلبات التنموية وتحقيقها.



وكان في استقبال الأمير لدى وصوله رؤساء المراكز وعدد من وجهاء المراكز وعدد من المواطنين واستمع الأمير لشرح مفصل لاحتياجاتهم والمطالب التي تهم أهالي المراكز من الخدمات والمشاريع التنموية الحالية والمستقبلية، وأكد خلال لقائه المواطنين على مواصلة العمل بما يخدم طموحات القيادة الحكيمة وتطلعاتها.