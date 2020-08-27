ضبطت بلدية محافظة القطيف وبالتعاون مع الجهات المختصة، أمس الأول، شقة سكنية في تاروت، تم تحويلها لعيادة بيطرية مخالفة للاشتراطات الصحية والنظامية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن الشقة التي تم ضبطها داخل مبنى سكني، قد تم تحويلها إلى عيادة بيطرية مخالفة للاشتراطات الصحية والنظامية، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على الموجودات، لافتا إلى أنه جارٍ اتخاذ اللازم كل في ما يخصه وفق الأنظمة والتعليمات.

وأكد أن البلدية مستمرة في تكثيف الرقابة حرصاً على سلامة المستهلك، كما تقوم بعمل جولات ميدانية مستمرة مع الجهات ذات العلاقة، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة، وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.

من جهة اخرى، أغلقت بلدية محافظة القطيف منجرة في إحدى المزارع بالملاحة لمخالفتها الاشتراطات النظامية، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

ودعا المهندس الحسيني جميع المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الأمانة في حال وجود أي ملاحظات عبر مركز 940، وكذلك منصات التفاعل كافة في البلدية.

وأكد أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات قد تسبب ضررا على الصحة العامة، وذلك بهدف المحافظة على الإصحاح البيئي، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحة المستهلكين. مشيرا إلى أن البلدية تقوم بالعديد من الحملات والجولات التفتيشية لمتابعة المواقع المخالفة، مؤكداً أن البلدية تكثف جهودها الرقابية لتهيئة الأجواء الصحية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة.