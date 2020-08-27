بعد تحقيق مستويات مميزة في حصر حالات فايروس كورونا ومنع تفشيه، وانخفاض أعداد حالات الإصابة التي يتم تسجيلها يومياً في مناطق ومدن المملكة، أصدر وزارة الصحة قراراً بعدم التكليف بالعمل الإضافي المرتبط بأعمال مواجهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لكافة الموظفين سواء على الباب الأول أو برامج التسغيل الذاتي أو أي بنود أو برامج أخرى، وذلك اعتباراً من 2020/9/1.

جاء ذلك في تعميم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) وجهه وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن بن عبدالله العيبان لمدير عموم الشؤون الصحية بمناطق ومحافظات المملكة.

وجاء في التعميم أهمية أن تؤدى الأعمال خلال وقت الدوام وتدار جداولها بما يحقق استمرارية الخدمات، وفي حال الحاجة الماسة والضرورية لتكليف بعض العاملين (وفي أضيق نطاق) يتم إرسال طلب بالتكليف إلى لجنة مكافاة العمل الإضافي للتصدي لجائحة فايروس كورونا المشكلة بقرار وزير الصحة في 9 شوال 1441.

يذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت أخيراً، إغلاق بعض أقسام المصابين بفايروس كورونا المستجد في الخرج لعدم الحاجة إليها، إذ أكدت الوزارة إغلاق 3 أقسام في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية في الخرج.

كما كان مستشفى الملك سلمان في الرياض قد أعلن أخيراً مغادرة آخر مريض مصاب بفايروس كورونا المستجد بعد تماثله للشفاء.