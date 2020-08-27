أغلقت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة فندقاً تجارياً يزاول النشاط بطرق غير نظامية، وأغلقت محطة وقود في منطقة الكُر، وذلك ضمن جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية في نطاق البلدية. وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنَّ الجولات الرقابية على المنشآت التجارية أسفرت عن إغلاق فندق تجاري يزاول النشاط بطرق غير نظامية حيث تم إغلاقه فوراً، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين. من جانب آخر قامت الفرق الرقابية بجولات ميدانية ورقابية على منطقة الكُر بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والدوريات الأمنية، حيث تم إغلاق محطة وقود مخالفة وغير ملتزمة بالبروتوكولات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا في منطقة الكُر، وجرت مصادرة وإتلاف 437 كغم من أدوات بيع شاي على الجمر، إضافةً إلى إتلاف 3750كغم من المباسط العشوائية بامتداد طريق مكة الهدا. وشدَّد «المالكي» على ضرورة التزام المُنشآت كافة بالبروتوكولات الوقائية المتبعة.