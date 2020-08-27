رصدت بلدية محافظة طبرجل ممثلة بالإدارة العامة للخدمات والرقابة الشاملة 19 محلاً مخالفاً لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية ومصادرة وإتلاف 89 كلغم من المواد منتهية الصلاحية خلال الجولات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والتجارية.



وأشار رئيس بلدية محافطة طبرجل المهندس ناصر عبدالله الوطبان إلى أن البلدية طبّقت لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين، موضحاً أن الجولات تهدف إلى توعية جميع المسؤولين والعاملين في المنشآت بأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية من سريان الترخيص المهني والشهادات الصحية والنظافة العامة ومدى التزامهم بالزي الرسمي والقفازات وغطاء الرأس وإجراءات سلامة الغذاء والمنتجات والتزام البائعين وأصحاب المحلات بتطبيق الاشتراطات الصحية لجعل البيئة آمنة وسليمة للمستفيدين.