أنهت فرق الدفاع المدني بجدة عمليات إخماد حريق مستودعات حي المحجر جنوبي المحافظة، بتواجد ميداني من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، والذي تواجد في موقع الحريق واستمع لشرح من مدير الدفاع المدني بـجدة، العميد الدكتور عبدالعزيز الزهراني حول آليات الإخماد.

وتمكنت فرق الدفاع المدني مع الساعات الأولى من صباح اليوم (الخميس) من السيطرة على النيران، والتي طالت 5 مستودعات من اصل 36 مستودع مقامة على مساحة تتجاوز 25 الف متر مربع، نجحت فرق الإطفاء في عزلها وتشكيل أطواق حماية لمنع انتشار النيران، مستخدمة بذلك أساليب متنوعة عبر اليات السنوركل والسلالم لإخماد الحريق من ارتفاعات عالية، بإلاضافة للاستعانة باجهزة إخماد الحريق الآلية، والتي تعتمد على الاطفاء المحوري بضخ كميات كبيرة من المياة على بؤر النيران، والتي تواصلت على مدار 14 ساعة ليعلن السيطرة على الحريق.

و أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة (911) تلقى بلاغاً في تمام الساعة (15:09) يفيد عن تصاعد السنة اللهب من مستودع.

وعلى الفور تم تحريك عدد 20 فرقة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم، وكذلك تطبيق خطة الدعم والإسناد الآلي والبشري بين إدارات مديرية منطقة مكة المكرمة.

وبالوصول أتضح أن الحادث عبارة عن حريق بعدد من المستودعات بمساحة 4 الاف متر مربع، تحتوي على أقمشة وستائر، مضيفا «عملت الفرق على عزل منطقة الحادث منعاً لإنتشار الحريق للمواقع المجاورة، والسيطرة على الحريق وإخماده بشكل تام»، فيما باشر فريق التحقيق عمله بالموقع ولم تسجل اصابات.