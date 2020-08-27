أنهت فروع الوزارات الحكومية في منطقة حائل، كافة الاستعدادات لعودة كل الموظفين لساعات الدوام الكاملة بعد جائحة كورونا، فبلدية مدينة الخطة شمال حائل 50 كم أنهت استعداداتها الوقائية لبدء العمل بكامل طاقاتها البشرية بدءاً من 11 محرم، باستثناء نسبة ضئيلة من الموظفين بسبب ظروفهم الصحية وفق تقارير طبية، وشهد مبنى البلدية استعدادات الموظفين وفرق الصيانة بدءاً من ترتيب وتنظيف المكاتب وصيانتها، ووضع احترازات للتباعد بين الموظفين ووقوفاً عند الإجراءات الاحترازية الوقائية، من فحص طاقم الموظفين والمراجعين عند بوابة الدخول.



وأكد رئيس بلدية مدينة الخطة الدكتور مشعل الحربي، أن البلدية بدأت استعداداتها للاستفادة من كامل طاقاتها البشرية، وتشغيل جميع الاقسام البلدية وفقاً لتوجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعودة موظفي القطاع العام كافة لمقرات العمل مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية، مضيفاً أنه لسلامتنا وسلامة وطننا، سنعمل مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات التي تحفظ سلامتنا وسلامة المراجعين للبلدية، وقال إن هناك خطة عمل وقائية نسير عليها في البلدية، حيث تم تجهيز كافة مكاتب الموظفين وتنظيفها مع مراعاة التباعد بينهم، بالإضافة إلى التعقيم المستمر بكافة أركان مبنى البلدية، وصيانة كافة الأجهزة والطابعات وشبكات الاتصالات والبرامج لتتم مواصلة العمل عليها إلكترونياً، ووقف التعامل الورقي، وأبان أنه تم إغلاق بوابات المبنى والاكتفاء بالدخول من بوابة واحدة، سيكون عند البوابة فريق الأمن والسلامة الذي سيتولى مهمة الفحص على الموظفين ومراقبتهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولبس الكمامات محاولة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وقال الحربي كلي ثقة بجميع الموظفين بالتقيد بالإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامة الجميع.