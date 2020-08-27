ضبطت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الدوريات الأمنية، مركبة نقل محملة بشحوم فاسدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كانت مُعدة ومُجهزة لتوزيعها وتسويقها على المستهلكين.



وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أنَّ الفِرق الرقابية بالبلدية تمكنت من ضبط الشاحنة المخالفة لاشتراطات النقل والتخزين ضمن نطاق البلدية، وأتلفت 120 كغم من الدهون الفاسدة، مشيراً إلى حجز المركبة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق قائدها.



وأكّد قدح أن البلدية تكثّف نشاطها الرقابي، من خلال حرصها على متابعة مثل هذه المخالفات والتأكّد من سلامة كل ما يُعرض ويُباع من الأطعمة والمواد الغذائية، مشيراً إلى أن البلدية لن تتوانى في إيقاع أشد العقوبات على المخالفين والمتهاونين في تطبيق الأنظمة والتعليمات، حفاظاً على صحة المستهلكين وتأمين الأجواء الصحية لهم.