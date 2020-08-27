استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمقر الإمارة في جدة، وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن.واستمع إلى شرح عن أعمال الوزارة خلال موسم حج العام الماضي، التي ركزت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق أعلى المعايير الصحية، ما أسهم في المحافظة على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وعدم تسجيل أي إصابات بفايروس كورونا بين الحجيج.كما اطلع أمير المنطقة على خطط الوزارة التطويرية وفي مقدمتها البرامج التقنية والهادفة لتسهيل الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن منذ قدومهم إلى المملكة وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين.من جهة أخرى، هنأ الأمير خالد الفيصل، رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي؛ بمناسبة حصول كلية الدراسات التطبيقية بالجامعة على تجديد وترقية اعتمادها مركزاً للتدريب المعتمد من جمعية التسويق البريطانية CIM.وقال:«أهنئكم على هذا الإنجاز وأود نقل تهنئتي لمنسوبي الكلية، متمنياً لهم ولجميع منسوبي الجامعة المزيد من التقدم والنجاح».من جانبه، ثمن رئيس الجامعة لأمير المنطقة هذه اللفتة التي تؤكد حرصه ودعمه ومؤازرته لمناشط وإنجازات ومسارات الجامعة وتشجيعه المستمر للجميع، منوهاً بالدعم غير المحدود من القيادة ما كان له الأثر البالغ في المحافظة والاستمرار في الإنجازات والمكتسبات الأكاديمية والتعليمية والبحثية.وبين اليوبي أن الكلية باعتمادها مركزاً للتدريب المعتمد في جميع التخصصات التي تقدمها وتسعى من خلال هذه المراكز المعتمدة للتدريب تقديم التأهيل المهني اللازم والتدريب المستمر والمؤهل للحصول على تلك الشهادات الاحترافية من خلال كوادرها المؤهلة التأهيل المهني اللازم، حيث ستقدم الكلية لصناع التسويق في المملكة البرامج التدريبية اللازمة للحصول على تلك الشهادات، التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل من المهارات والمعارف اللازمة للمتدربين.وتعدّ جمعية التسويق البريطانية رائدة عالمياً في مجال التسويق الاحترافي، وتسعى لصقل مهارات المتدربين وتطويرهم في مجال التسويق، من أجل بناء معايير احترافية وتدريبية عالمية في هذا المجال، فيما تعد شهادتها الاحترافية إحدى أهم الشهادات الاحترافية الدولية في مجال التسويق.