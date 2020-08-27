قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة، على تشكيل عصابي مكون من 6 لصوص في العقد الثالث سرقوا أدوية من 3 مستوصفات في أحياء مختلفة، وباعوا جزءا منها.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 مواطنين في العقد الثالث، تورطوا بسرقة أدوية من 3 مستوصفات بأحياء متفرقة بالمدينة المنورة وتصريف جزء منها، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.كما قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة، على شخص أحرق مركبة مواطن، لخلاف سابق بينهما. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص أحرق مركبة مواطن، ما أسفر عن احتراقها بالكامل، مشيراً إلى أن الجاني مواطن في العقد الثالث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.