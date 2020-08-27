شدد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد، على أهمية تطبيق الأنظمة واللوائح النظامية المتعلقة بالتعديات على الجميع دون استثناء أو تهاون، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالمحافظة على الأراضي الحكومية ومنع استغلالها، إضافة إلى الحد من حالات الاعتداء على الأرضي الحكومية بمختلف أنواعها، موجهاً برفع وتيرة التنسيق والتكامل والتعاون، وتكثيف عمليات الرصد والمتابعة للتعديات على الأراضي الحكومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بالإزالة الفورية أولاً بأول، وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.وبحث خلال ترؤسه أمس اجتماع لجنة التعديات في الإمارة، خطة التصدي للتعديات بمختلف أشكالها وصورها وقائياً وعلاجياً، ونوع التعديات المزالة وما اتخذ بشأنها من عقوبات خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال الفترة القادمة، للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة واستثمارها بالطرق المثلى التي تخدم الصالح العام.