وجه نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، بإنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم كافة القطاعات المعنية بالتعديات لتُساهم في التنسيق المباشر، بما يضمن الاستجابة السريعة في اتخاذ القرارات، مشدداً على أهمية تكثيف المتابعة على أي تعد على الأراضي الحكومية، من خلال الرصد الميداني والاستفادة من الميزات التقنية التي سيوفرها برنامج النظام الإلكتروني الخاص برصد ومتابعة ومراقبة التعديات على الأراضي والبيئة، وما يحتويه من إمكانيات تقنية متقدمة من شأنها تعزيز الجهود القائمة ويسرع إجراءات البلاغات، ورصد حالات التعدي ومعالجة الآثار المترتبة عليها في إطار منظومة عمل موحدة. جاء ذلك خلال ترؤسه أمس اجتماع القيادات المسؤولة عن مراقبة وإزالة التعديات في محافظة العلا.