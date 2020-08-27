أزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية بمحافظة القريات، تعديات على أكثر من 56 ألف متر مربع.وأوضحت محافظة القريات في بيان لها، أن اللجنة أزالت التعديات بناء على توجيهات أمير منطقة الجوف بإزالة التعديات فوراً ودون تهاون.وفي السياق ذاته، أزالت لجنة التعديات بأملج، تعديات على ٤٠ ألف متر مربع بمركز الحايل، وسلمت الأراضي لبلدية المحافظة. وفي الإطار ذاته، رصدت الفرق الميدانية في أمانة الجوف تعديات على 20 ألف م2 في بلدية مركز العيساوية، تمت إزالتها بالتعاون مع الجهات الأمنية.وأوضح رئيس بلدية العيساوية المهندس سامي الغامدي، أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية رصدت خلال الجولات الرقابية تعديات وإحداثات بمركز العيساوية على مساحة إجمالية تزيد على 20.000 متر مربع، تمثلت بإقامة أحواش بداخلها مبان وغرف وعقوم ترابية وخيام، وتمت إزالة التعديات كاملة وإعادة الأراضي إلى ما كانت عليه قبل التعدي.كما أزالت لجنة التعديات بمحافظة المجاردة، أمس الأول، تعديات على 2000 متر مربع. وأوضح رئيس البلدية عايض إبراهيم المحجاني أن آليات البلدية أزالت الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية.