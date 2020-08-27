تكفل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بدفع تكاليف زواج شاب كفيف في محافظة محايل عسير.وأوضح محافظ محايل المُكلّف علي بن إبراهيم الفلقي، أنه تم تسليم الإعانة المالية التي تكفل بها أمير المنطقة للشاب، الذي رفع شكره وامتنانه لأمير منطقة عسير على مساعدته والوقوف معه لتيسير زواجه، وقال: «إن هذا الموقف غير مستغرب من القيادة التي تحرص على راحة المواطن في كل جزء من أرض الوطن»، منوها بما أولته من اهتمام مباشر وعناية دائمة بكافة ذوي الاحتياجات الخاصة.