شدد أميرمنطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على أهمية إعداد البرامج الإصلاحية داخل السجون لمساعدة السجناء على إصلاح وتعديل مسار حياتهم، ومساعدة المفرج عنه ليعود عضواً صالحاً في المجتمع، مثمناً جهود لجنة «تراحم» الإنسانية والمجتمعية في هذا المجال.وتسلم خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمنطقة الجوف حمود بن مشعل السهيان وعدداً من أعضاء اللجنة، التقرير السنوي لأنشطة اللجنة لعام 2019، والجهود المبذولة طيلة العام الماضي على مستوى المناطق والبرامج التي تم تنفيذها، كما تسلم التقرير نصف السنوي عن العام الحالي وإنجازات تراحم الجوف مع السجناء وأسرهم والمفرج عنهم، منذ بداية جائحة كورونا.