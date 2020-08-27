تعتزم أمانة المنطقة الشرقية، تدشين 10 حدائق عامة في حاضرة الدمام نهاية العام الحالي، في إطار سعيها المتواصل لأنسنة المدن، وتقديم أفضل الخدمات الترفيهية وتحقيق أفضل المعايير لجودة الحياة.وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن الحدائق موزعة على أحياء العنود، الجلوية، طيبة، المحمدية، النورس، العزيزية، الشعلة، المنتزه، الواحة، الفرسان.