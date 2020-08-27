يهدد تأخير صدور قرار الإيفاد الداخلي للمعلمين والمعلمات من وزارة التعليم عشرات الدارسين لشهادتي الدكتوراه والماجستير بالتخلي عن الدراسة بعدما طلبت الجامعات منهم إحضار ما يثبت تفرغهم. وأشار عدد منهم إلى أن الوزارة لزمت الصمت، ولم تصدر قرارها حتى اللحظة، ولم تخاطب الجامعات، ما وضعهم في حيرة من أمرهم وأضحت شهاداتهم التي حلموا بها في مهب الريح - حسب وصفهم.وقالوا لـ «عكاظ» إنهم راجعوا وزارة التعليم والإدارة العامة للإيفاد والابتعاث في الأيام الماضية وشرحوا معاناتهم في خطابات رسمية، وحثوا المسؤولين في الوزارة على حل الإشكالية أسوة بملف المبتعثين والموفدين خارجياً. كما طالبوا بسرعة إصدار تعميم الإيفاد الداخلي ومخاطبة الجامعات السعودية لإمهالهم بعض الوقت لحين إحضار ما يثبت تفرغهم، خصوصاً مع ظروف جائحة كورونا، مؤكدين أن التأخير تسبب في معاناة كبيرة لهم حتى في عمليات نقل أبنائهم وتحويل مدارسهم والبحث عن سكن في بعض المدن.وتواصلت «عكاظ» مع المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري التي التزمت الصمت عن الرد على استفسارات الموفدين رغم إرسال خطاب بهذا المعنى طبقاً لطلبهم، فيما كشف مصدر في الوزارة أنه لم يصدر حتى الآن تعميم بهذا الشأن، وفي حال صدوره سيتم إبلاغ الجميع عبر موقع الوزارة والقنوات الرسمية.