استعرض المجلس البلدي ببيشة خلال جلسته الـ53 التي عقدها اليوم (الأربعاء) في مقر المجلس أبرز المشاريع المتعثرة، إضافة إلى عدد من التوصيات المطروحة على جدول الأعمال، بحضور رئيس قسم المشاريع بالبلدية.

وأكد رئيس المجلس ناصر آل سبوان أن المجلس أقر خلال جلسته الدورية سحب مشروع التسمية والترقيم بعد تجاوز المقاول المنفذ المهلة المحددة للمشروع، على أن تتخذ البلدية جميع الإجراءات النظامية.

كما ناقش المجلس مع مقاول مشروع تطوير المخططات الهيكلية أسباب تأخر تسليم المشروع، وأوصى المجلس بإعطائه مهلة 4 أشهر لاستكمال المشروع بشرط تقديم جدول زمني يضم نسب إنجاز بكامل المواصفات لكل 15 يوما بشكل مستمر حتى تنتهي المدة المحددة.

وشدد المجلس على ضرورة تكثيف الجهود لإنجاز المشاريع الحيوية في المحافظة ومراكزها وقراها خلال المدة المحددة وبالمواصفات المعتمدة.