التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران السيدة نيكول مانز بعزاوي، التي قدمت للسلام عليه بعد تعيينها في منصبها.

ونوه الأمير سعود بن نايف في مستهل اللقاء بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تربط المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية، وما شهدته على مدى أكثر من 75 عاماً من التعاون والعمل المشترك لمصلحة البلدين، مؤكداً أن العلاقات السعودية ـ الأمريكية تشهد تطوراً في مختلف المجالات وآفاقا واسعة ومتنوعة للتعاون، متمنياً للسيدة بعزاوي طيب الإقامة في المملكة والتوفيق في مهمات عملها.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

من جهتها، عبّرت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران السيدة نيكول مانز بعزاوي عن سعادتها بلقاء أمير المنطقة الشرقية، مقدرةً ما يحظى به المقيمون الأمريكيون في المنطقة الشرقية والمملكة عموماً من اهتمام، وما قدمته المملكة من أجل سلامة وصحة المقيمين على أرضها أثناء جائحة «كورونا»، معربة عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين البلدين، متمنية للمملكة حكومة وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد.