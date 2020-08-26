تسبب سقوط إحدى ألعاب الملاهي «أرجوحة» بحديقة الهدية شرق مدينة بريدة في وفاة الطفل أصيل الوني البالغ من العمر ثمان سنوات، أمس (الثلاثاء).



وأوضح والد الطفل عبدلله الوني لـ«عكاظ»، أن الحديقة تحتوي على عدد من المراجيح المتفرقة والمتهالكة من الأسفل، ويظهر عليها أنها تفتقد للصيانة الدورية.



وبيّن الوني أن ابنه كان يلهو مع مجموعة من الأطفال بأحد الألعاب، وخلال اللعب سقطت «الأرجوحة» فوقه مما أدى إلى وفاته، لافتاً إلى أن تقارير الجهات الرسمية أكدت تهالك الألعاب وإهمالها.



وأشار إلى أن الجهات المختصة اتخذت كافة الإجراءات الرسمية والقانونية ضد الأمانة، مطالباً بإعادة النظر في ألعاب الأطفال وصيانتها.



وأضاف: «تسلمت جثة ابني وسيصلى عليه يوم الخميس، ورحيله تسبب بحالة انهيار للأسرة بعد فقدهم لأخيهم الأصغر».



وباشرت فرقة الهلال الأحمر بالقصيم الحادثة ونقلت الطفل للمستشفى وهو بحالة خطيرة، بعد تلقيها بلاغاً يفيد بوقوع الحادثة عند الساعة الـ10 من مساء أمس (الثلاثاء).



ورجحت مصادر «عكاظ» وفاة الطفل قبل وصوله للمستشفى إثر توقف نبض القلب، حيث كانت حالته خطيرة.



من جهة أخرى، شكّل أمين منطقة القصيم محمد بن مبارك المجلي لجنة للتحقيق العاجل بشأن الحادثة ورفع النتائج واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تقصيره من كافة الجهات ذات العلاقة.



وقدَّم المجلي باسمه وباسم منسوبي الأمانة خالص التعازي لعائلة الطفل، داعياً الله أن يلهمهم الصبر والرضا والسلوان.