أكملت مديرية الشؤون الصحية بالطائف عملية نقل مركز صحي غرب الحوية من مبناه القديم إلى مبنى جديد، نظراً لقدم المبنى القديم وقلة الغرف فيه، حيث وقف على عملية نقل المركز مساعد مدير صحة الطائف للصحة العامة خالد الثبيتي.

وأوضح الثبيتي لـ«عكاظ»، أن المبنى الجديد يحتضن غرفاً واسعة وملائمة للتوسع في نطاق الخدمات، مبيناً أن المبنى الجديد يتضمن مركز عيادات طب الأسرة، وعيادة الأسنان، وعيادة التطعيمات، وعيادة الطفل السليم، وعيادة الأمراض المزمنة.

وأكد الثبيتي أن المركز يقدم خدماته لأكثر من 18 ألف مواطن ومقيم، ويبلغ متوسط المراجعين اليومي 70 مراجعاً، ومتوسط المراجعين الشهري 1540.