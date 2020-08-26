قدّمت عيادات «تطمن» بالمدينة المنورة خدماتها لـ١٩٨٤١ مستفيداً منذ بدء العمل بها وحتى الآن.

وأوضح متحدث الصحة مؤيد أبو عنق، أن خدمات «تطمن» تُقدم في المدينة المنورة من خلال 3 عيادات تعمل بواقع 16 ساعة يومياً من 8 صباحاً وحتى 12 مساءً، موزعة على كل من المركز الصحي بالنصر، والمركز الصحي بالخالدية، والمركز الصحي بالدعيثة.

وأشار إلى أن عيادات «تطمن» مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض «كورونا» المتمثلة بارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين ومخالفي نظام الإقامة.

وفي السياق ذاته، بيّن أبو عنق أن مراكز «تأكد» قدمت خدماتها لـ١٥٨ ألف مستفيد، وخُصصت للذين لا يشكون أعراضاً أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بعد حجز موعد في تطبيق «صحتي»، وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين من خلال مسارات دون الحاجة لمغادرة السيارات.

ولفت متحدث الصحة إلى أهمية تلك الفحوصات في إيضاح مدى انتشار الفايروس والفئات التي ينتشر فيها، والكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى ومنع تكون بؤر للتفشي.