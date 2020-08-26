تكافح آليات الدفاع المدني بمحافظة جدة نيران حريق شب في عدد من المستودعات بجي المحجر.

وكشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الأمنية الموحد بمنطقة مكة المكرمة (911) تلقى بلاغاً في تمام الساعة (15:09) يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من مستودع، ليتم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم.

وأضاف القرني: «بوصول فرق الإطفاء اتضح أن الحادثة عبارة عن حريق بعدد من المستودعات، وعملت الفرق على عزل منطقة الحادثة منعاً لانتشار الحريق للمواقع المجاورة، وما زالت الفرق تعمل لإخماد الحريق بشكل تام، ولم تسجل أي إصابات حتى الساعة».