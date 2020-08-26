دشن مدير مستشفى الصحة النفسية بالطائف الدكتور فريد المالكي برنامج الزيارة الافتراضية والتي تتم عن طريق الاتصال المرئي بحيث يتم التنسيق مع ذوي النزيل من قبل مكتب الزيارة بإدارة شؤون المرضى وتحديد وقت الاتصال.

يأتي ذلك تماشياً مع توجهات وزارة الصحة في تسهيل طرق تواصل المرضى مع ذويهم باستخدام التقنية الإلكترونية.

وأوضح لـ «عكاظ» متحدث صحة الطائف سراج الحميدان أنه تم تفعيل الزيارة الافتراضية من خلال غرفة مخصصة للزيارة تم ربطها بالأجنحة لخدمة كل من لا يستطيع التواصل مع النزلاء من منزله.

وأشار الحميدان إلى أن هذا البرنامج يستهدف نزلاء جناحي الدخول للرجال و نزيلات جناح الدخول نساء بحيث تكون تحت إشراف المسؤولين بهذه الأحنجة نظراً لطبيعة وخصوصية المرضى النفسيين.