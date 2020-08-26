أطلق تعليم منطقة مكة المكرمة التدريب على نظام إدارة التعليم الإلكتروني «منصة مدرستي» عن بُعد للعام الدراسي الجديد بهدف تدريب كوادره من شاغلي الوظائف التعليمية وفق توجيهات الوزارة بتطبيق الإجراءات الصحية اللازمة خلال هذه المرحلة الاستثنائية للتعليم. وأبان المدير العام للتعليم الدكتور أحمد الزائدي أن منصة مدرستي تأتي مواكبةً لتوجهات الوزارة بالتدريب عن بُعد حفاظاً على منسوبي التعليم في ظل الظروف الصحية الاستثنائية لهذا العام الدراسي، إذ إن هذه البرامج التدريبية المميزة تُمكّن كافة شاغلي الوظائف التعليمية بتعليم مكة المكرمة من المهارات اللازمة للتعليم عن بعد وتحسن نواتج التعلم.

من جهته، أوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث عمر الأحمدي أنّ هذه البرامج التدريبية عن بُعد انطلقت بمشاركة 13.000 ألف معلم، و1000 قائد مدرسي، وأكثر من 507 من المشرفين التربويين عبر 32 قاعة تدريبية افتراضية.

يُذكر أن إدارة تعليم مكة أصدرت تعميماً لجميع الإدارات والمكاتب التعليمية والمدارس (بنين) التابعة لها بخُطة التدريب لنظام إدارة التعليم الإلكتروني في منصة «مدرستي»، بهدف إلحاق منسوبيها ببرامج الخطة التدريبية عن بُعد، والاستفادة من كافة الدورات المقامة لاكتساب الخبرات التدريبية اللازمة، والارتقاء بمستوى المتدربين في مجال أعمالهم التعليمية المختلفة مما يُسهم في تطوير الممارسات التعليمية ونواتج التعلّم، وتحسين جودة التعليم.