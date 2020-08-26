أزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية بمحافظة القريات أكثر من 56 ألف متر مربع تعديات على أراض حكومية.



وأوضحت محافظة القريات في بيان صحفي أنه بناء على توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بإزالة التعديات على الأراضي الحكومية فوراً ودون تهاون، قامت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة القريات اليوم (الأربعاء) بإزالة تعديات على أراض حكومية بمساحة وقدرها 56100 متر مربع تقريباً. يذكر أن اللجنة أزالت الأسبوع الماضي تعديات على أراض حكومية بمساحة وقدرها 56387 متراً مربعاً تقريباً.

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