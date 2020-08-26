أزالت لجنة التعديات بمحافظة أملج اليوم (الأربعاء)، تعديات بمركز الحايل التابع لمحافظة أملج بلغت مساحتها الإجمالية ٤٠ ألف متر مربع.

وأوضحت اللجنة أن الإزالة شملت غرفا وأحواشا وهناجر، حيث طبقت الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين، فيما سلمت الأراضي لبلدية المحافظة.

وأبانت اللجنة أنها تعمل بشكل متواصل لمنع مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقاً للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعد على الأراضي الحكومية دون مسوّغ شرعي ونظامي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.