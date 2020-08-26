أزالت بلدية العيساوية ما يقرب من 2000 متر مربع من التعديات على أراض حكومية بالعيساوية وقراها وذلك مع الجهات الأمنية بعد أن تحققت الفرق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء لدى المواطنين، ما استوجب إزالة التعديات.



وأوضح رئيس بلدية العيساوية المهندس سامي بن علي الغامدي أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية رصدت خلال الجولات الرقابية تعديات وإحداثات بمركز العيساوية تمثلت بإقامة أحواش بداخلها مبان وغرف وعقوم ترابية وخيام، وتمت إزالة التعديات كاملة وإعادة الأراضي إلى ما كانت عليه قبل التعدي. وأكد الغامدي أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهماتها في إزالة أي موقع مُعتدى عليه دون تأخر أو تهاون، مشدداً على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين وفقاً للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.