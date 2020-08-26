أكد المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن آلية سحب المركبات على الطرق العامة تخضع لأنظمة وقواعد الإدارة العامة للمرور.

وأضاف -وفق بيان نشرته أمانة المنطقة الشرقية اليوم (الأربعاء)- أنه في ما يتعلق بالمواقف الخاضعة لرسوم الشركات المشغلة للمواقف الذكية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، فإن المستفيد في حال عدم سداد المخالفات المترتبة عن عدم تسديد رسوم الموقف للمرة الثالثة يتم وضع قفل على أحد إطارات المركبة حتى يتم سداد جميع الغرامات اللازمة عبر القنوات المخصصة للدفع.

وأكد المتحدث الصفيان أن أمانة المنطقة الشرقية وجهت جميع الشركات المشغلة للمواقف الذكية بعدم سحب المركبات المخالفة والاكتفاء بتحرير المخالفة وفق الأنظمة والتعليمات.