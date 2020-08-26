جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التأكيد على عزم بلاده محاسبة إيران ووقف أنشطتها التخريبية في المنطقة.وقال بومبيو في تغريدة على حسابه في تويتر أمس (الثلاثاء) إن الإدارة الأمريكية عازمة على إعادة فرض العقوبات على طهران.وأضاف أن عقوبات الأمم المتحدة التي تعيدها واشنطن ضد إيران، وإبقاء حظر الأسلحة، لمحاسبة النظام الإيراني على سائر أنشطته التخريبية؛ التي تجاهلها مؤلفو الاتفاق النووي بحماقة.وشدد على أن بلاده لن تسمح لطهران بالحصول على السلاح النووي.يذكر أن الولايات المتحدة قدمت الأسبوع الماضي طلباً لتفعيل آلية الإعادة التلقائية للعقوبات الشاملة على إيران (سناب باك).