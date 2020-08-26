أعلنت وزارة الصحة أمس (الثلاثاء) تسجيل 1114 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، وتعافي 1044 حالة، و31 حالة وفاة جديدة.ووفقا لإحصاء الوزارة بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 309.768 حالة، بينها 22.114 حالة نشطة تتلقى الرعاية الصحية، منها 1639 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 283.932 وارتفاع حصيلة الوفيات إلى 3722 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من إجمالي إصابات كورونا حتى الآن 91.6%، ونسبة الحالات النشطة 7.1%، وبلغت نسبة الحالات الحرجة 0.5%، و تم إجراء 58.707 فحوص مخبرية دقيقة، ليصل إجمالي الفحوصات إلى 4.792.192 فحصا مخبريا.وجاءت مكة المكرمة في أعلى عدد الحالات (74)، جازان (56)، جدة (54)، خميس مشيط (53)، الرياض (51)، المدينة المنورة (43)، القنفذة (39)، صبيا (38)، الدمام (34) و صامطة (34)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت جازان في الصدارة بـ (57) حالة، جدة (50)، حائل (46)، الرياض (40)، مكة المكرمة (39)، بريدة (34) و تبوك (32).من جهة أخرى، قالت وزارة الصحة، إنه لمعرفة التعافي من فايروس كورونا المستجد فإن الأمر لا يستدعي إجراء فحص مخبري.وأبانت عبر «إنفوجرافيك» نشرته في حسابها على «تويتر» ومنصتها التوعوية «عش بصحة» أنه لإثبات التعافي من «كورونا» فإنه يلزم التأكد من إتمام المصاب 10 أيام من العزل المنزلي، إضافةً إلى عدم وجود أعراض «حرارة، كحة، ضيق تنفس» خلال آخر 3 أيام.وتأتي الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية بفايروس كورونا، التي أطلقتها الوزارة منذ بدء الفايروس بعنوان «الوقاية من كورونا» حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفايروس كورونا، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تسهم - بإذن الله - في الوقاية منه والحد من انتشاره، حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ يشعر بأعراض فايروس «كورونا المستجد» بالتوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها الوزارة، أو لمراكز «تأكد» التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فايروس «كورونا»، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.