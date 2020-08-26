أكدت سفارة المملكة في بكين، للمواطنين الراغبين في العودة للصين، أهمية الالتزام بعدد من الإجراءات التي فرضتها الحكومة الصينية وفق تدابير وقائية كفحص «الخلو من كورونا» وفرض حجر صحي لمدة 14 يوما على القادمين من الخارج.وقالت السفارة السعودية عبر حسابها الرسمي «تود السفارة إحاطة جميع المواطنين القادمين إلى الصين بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من السلطات الصينية المختصة ومن سفارات وقنصليات الصين حول ضرورة الحصول على فحص الحمض النووي الذي يثبت عدم الإصابة بكورونا المستجد».وأضافت السفارة أنها تود الإحاطة بأن السلطات الصينية تفرض حجرا صحيا مدته 14 يوما في فنادق يتم تخصيصها لهذا الغرض، وعلى نفقة القادمين، ولا يمكن تغيير الفندق الذي تم تحديده قبل انقضاء مدة الحجر، كما أن بعض الفنادق لا تقبل السداد إلا نقدا.