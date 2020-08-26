أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة للفترتين الأولى والثانية الأسبوع القادم. وأوضحت أن اختبار القدرات العامة يعد مقياساً موحداً لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، وأُعدّ ليكون معياراً عادلاً ودقيقاً للجميع، بحيث يساعد الجهات التعليمية في ما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.وبينت الهيئة أن الاختبار سيعقد خلال الفترة من 2-10/‏10/‏2020 للفترة الأولى، ومن 19-27/‏2/‏2021 للفترة الثانية، في عدد من مدن ومحافظات المملكة، علماً أن التسجيل لاختبار القدرات العامة متاح طوال العام في المقرات المحوسبة التابعة للهيئة المنتشرة في معظم مدن المملكة، مشيرة إلى أن الجامعات والكليات تشترط تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها، ويشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها (النظري والعلمي)، كما أن الاختبار يقيس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين، ويركز على معرفة قابلية الطالب للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، من خلال قياس القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج والقياس.ودعت هيئة تقويم التعليم والتدريب الطلاب والطالبات للاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها، والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوفر على متجري آبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر Eteccare@، لتقديم الخدمات المساندة والإجابة على جميع الاستفسارات.