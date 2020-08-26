أوقف تأخير صرف ميزانيات التربية الخاصة البدء في تنفيذ البرامج في إدارات التعليم بالمناطق رغم صرفها في السنوات الماضية قبل بدء العام الدراسي بأكثر من 5 أشهر.وكشفت مصادر «عكاظ» أن الميزانية العامة لمعاهد وبرامج التربية الخاصة لم تصل حتى الآن رغم المطالبات المتكررة بصرفها والبدء في تنفيذ البرامج. وتسببت ميزانيات التربية الخاصة في توقف تحديد البرامج بالمرحلة المتوسطة، واكتفت الوزارة بتنفيذ البرامج في السنوات الماضية للمرحلة الابتدائية دون المراحل الأخرى (المتوسط والثانوي)، ما أوقع إدارات التعليم وأولياء الأمور في حيرة بسبب عدم تحديد المدارس المخصصة لتنفيذ البرامج في مرحلتها المتوسطة وعدم قبول المدارس الخاصة طلاب التربية الخاصة.وطالب أولياء الأمور في المناطق بسرعة صرف المستحقات المالية للبرامج ليتمكن المسؤولون عنها من تنفيذها في المدارس.