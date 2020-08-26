جدد المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، التأكيد بأن النفايات الطبية وغير الطبية يتم التخلص منها بواسطة شركات متعاقدة مع الشؤون الصحية. وقال لـ«عكاظ» إن ذلك يتم وفق اشتراطات معينة ومتابعة من ادارات الخدمات بالمواقع، موضحا أن آلية التخلص من النفايات الطبية من مهام وصلاحيات الشركات المتعاقدة.وكانت أمانة الطائف اتهمت شركات مختصة بنقل النفايات الطبية وغير الطبية من مستشفيات -ومن بينها مشافٍ متخصصة في علاج كورونا- بتجاوزات تهدد الصحة العامة. وأعلنت في وقت سابق إيقاع عقوبات على بعضها وما زالت المخالفات مستمرة، ما دفع الأمانة إلى رفع الملف إلى الجهات المعنية. وطبقا للمعلومات، فإن بعض الشركات خالفت الاشتراطات التي يتم العمل بها في التخلص من النفايات الطبية بوضعها في أكياس نفايات غير طبية، واتضح ذلك من خلال رصد أمانة الطائف مخالفات في عدة شركات خلال جائحة كورونا، إذ عملت بعضها على التخلص من النفايات في مردم النفايات بالطمر الصحي، وتبين وجود نفايات طبية غير معالجة، منها حقن طبية مستخدمة، وملابس لكوادر طبية، وقفازات، ورداء شفاف، وزجاجات محاليل مخبرية. وطبقا لأمانة الطائف، فإن بعض تلك الشركات تزاول نشاطها، دون الحصول على ترخيص نقل نفايات الرعاية الصحية الأولية الطبية غير المعالجة.