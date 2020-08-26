ما إن أعلنت جامعة الحدود الشمالية عبر حسابها الرسمي في تويتر عن أن الدراسة ستكون حضوريا لجميع الطلبة المستجدين بمقرات الجامعة في عرعر ورفحاء وطريف والعويقيلة لجميع المقررات الدراسية، حتى قامت بحذف المنشور من حسابها الرسمي.وتسبب حذف التغريدة من حساب الجامعة في شكوك وتساؤلات إن كانت الجامعة تراجعت عن قرارها، لا سيما أنها قصرت الدراسة الحضورية على الطلبة المستجدين.وكانت جامعة «الشمالية» أكدت في منشورها المحذوف أن الهدف من العودة الحضورية للطلبة المستجدين يأتي ضمن تحقيق أهداف العملية التعليمية، من خلال اندماجهم في البيئة التعليمية.من جانبه، أكد رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد الشهري، أن الدراسة في الجامعة لطلابها والمستجدين ستكون وفق الضوابط المقرة «عن بعد» عدا الجوانب العملية والتدريبية التي تتطلب الحضور للجامعة وهذا ينطبق على طلاب الجامعة السابقين والمستجدين.