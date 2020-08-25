زار محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود إدارة المجاهدين بحفر الباطن، وكان في استقباله لدى وصوله مدير فرع الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية عالي عايض القحطاني، وبدأت الحفلة بقصيدة ترحيبية ثم جولة على القسم الإداري، حيث اطلع على مركز العمليات الجديد بعد تفعيله، وقدم عالي القحطاني شرحاً مفصلاً عن دور مركز العمليات وآلية العمل فيه.

كما اطلع الأمير منصور بن محمد على عرض المركبات الحديثة الخاصة بإدارة المجاهدين بحفر الباطن. وفي ختام الزيارة قدم مدير فرع الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية للمجاهدين عالي عايض القحطاني درعا تذكارية للمحافظ.

وأكد محافظ حفر الباطن عمل الإدارة العامة للمجاهدين بالمهمات المناطة بها في سبيل تكامل وتضافر الجهود مع الجهات الأمنية كافة، منوهاً بما تقوم به الإدارة من أعمال ومجهودات أمنية.