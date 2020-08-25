أعلنت وزارة الصحة استئناف العمل بجائزة «وعي» بعد توقفها بسبب جائحة «كورونا»، حيث تم الانتهاء من مرحلة استقبال المشاركات في مسارات الجائزة الخمسة (الفيلم القصير، والتصوير الإعلاني، والإنفو جرافيك، والموشن جرافيك، إضافة إلى مسار الجهات «أفضل مبادرة صحية»).

وسيتم البدء في مرحلة التصويت على الأعمال المشاركة في الجائزة قريباً، إذ سيتم تحديد الموعد لاحقاً والإعلان عن أسماء الفائزين.

وتُعد جائزة «وعي» إحدى مبادرات «الصحة» لتحفيز المجتمع على اتباع نمط حياة صحي لتعزيز الوقاية والحد من الإصابة بالأمراض وزيادة النشاط، والإنتاج الوظيفي.

كما تهدف الجائزة إلى رفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين في مجال التوعية على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ مجموع الجوائز أكثر من مليون ريال سعودي لأكثر من 50 فائزاً.