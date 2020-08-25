وجّه نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، بإنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم كافة القطاعات المعنية بالتعديات على الأراضي الحكومية، للتنسيق المباشر بما يضمن الاستجابة السريعة في اتخاذ القرارات.

وشدد الأمير سعود بن خالد على تكثيف المتابعة والرصد الميداني والاستفادة من الميزات التقنية التي سيوفرها برنامج النظام الإلكتروني الخاص برصد ومتابعة ومراقبة التعديات على الأراضي والبيئة الذي دشنه أمير المنطقة، وما يحتويه من إمكانيات تقنية من شأنها تعزيز الجهود القائمة وسرعة إجراءات البلاغات، ورصد حالات التعدي ومعالجة الآثار المترتبة عليها في إطار منظومة عمل موحدة.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة العلا، إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة، بهدف بحث وتعزيز آليات العمل للمحافظة على الأراضي الحكومية والحد من التعديات بكافة أنواعها، من خلال تسريع وتيرة العمل في معالجة أي إحداثات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وترأس نائب أمير المنطقة خلال زيارته اجتماع القيادات المسؤولة عن مراقبة وإزالة التعديات بالمحافظة، واستعرض في بداية الاجتماع جهود المحافظة في معالجة التعديات على الأراضي والسبل الكفيلة بالقضاء عليها ومتابعتها بشكل دقيق، بحضور أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البلهيشي، ووكيل الإمارة وهيب السهلي، ومحافظ العلا راشد القحطاني، وعدد من قيادات الإمارة.