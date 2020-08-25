كشفت نتائج الاستطلاع الذي أطلقته «عكاظ» أمس (الاثنين)، حول دور المعلم التقليدي في ظل صدور قرار بعودة الدراسة «عن بعد»، أن أكثر من 50% من المشاركين في الاستطلاع أشاروا إلى عدم انتهاء زمن المعلم التقليدي؛ ما يشير إلى الاهتمام بدور المعلم التربوي والتعليمي والتأهيلي للتلاميذ والطلاب في كافة المراحل الدراسية.

وبحسب النتائج، التي شارك فيها 1740 صوتاً، أوضح 26% من المصوتين انتهاء زمن المعلم التقليدي، بينما رأى 24% أن المعلم يحتاج إلى تطوير.

ووفقا لتعليقات عدد من المشاركين في الاستطلاع، فلايزال دور المعلم والمعلمة لا غنى عنه، مع ضرورة وجود وسائل لتطوير المعلم لاكتمال المنظومة التربوية والتعليمية.

وذكر مشاركون أن التعليم عن بعد بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، يحتاج لتضافر الأسرة (الوالد والوالدة)؛ نظرا لاستكمال دور المعلم التربوي في المدرسة، وهذا بحاجة لجهد أكبر من أولياء أمور التلاميذ، إضافة إلى المتابعة المستمرة للناحية التقنية والتكنولوجية؛ نظراً للاعتماد عليها.

وأشاروا إلى ضرورة اهتمام «التعليم عن بعد» بالجانب التربوي المناط القيام به من جانب المعلم والمدرسة، في ظل عدم ذهاب الطلاب للمدرسة، وعدم التركيز فقط على الجانب التعليمي، ومحاولة التعويض عن الأنشطة المدرسية.