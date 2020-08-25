أكد مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد الشهري، أن الدراسة في الجامعة لطلابها والمستجدين ستكون وفق الضوابط المقرة «عن بعد» ماعدا الجوانب العملية والتدريبية التي تتطلب الحضور للجامعة، لافتاً إلى أن ذلك ينطبق على طلاب الجامعة السابقين والمستجدين.جاء ذلك بعد تغريدة للجامعة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بشأن الإعلان أن الدراسة ستكون حضوريا لجميع الطلبة المستجدين بمقرات الجامعة في كل من عرعر ورفحاء وطريف والعويقيلة لجميع المقررات الدراسية، قبل أن تقوم الجامعة بحذف التغريدة.وتسبب حذف التغريدة من حساب الجامعة في شكوك وتساؤلات إن كانت الجامعة تراجعت عن قرارها، لا سيما أنها قصرت الدراسة الحضورية على الطلبة المستجدين.وكانت جامعة «الشمالية» قد أكدت في منشورها المحذوف أن الهدف من العودة الحضورية للطلبة المستجدين يأتي ضمن تحقيق أهداف العملية التعليمية، من خلال اندماجهم في البيئة التعليمية.