أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض والقنصليات العامة في الظهران وجدة استئناف مواعيد المقابلات بشكل محدود للمتقدمين للحصول على تأشيرة الدراسة التي تشمل الفئات (F) و(M) و(J) فقط.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم (الثلاثاء): نتطلع إلى مساعدة جميع الطلاب الراغبين بالدراسة في الولايات المتحدة، ولكن نظرا لإجراءات التباعد الاجتماعي وغيرها من المتطلبات الأخرى في ظل جائحة «كوفيد-19» لا يزال توافر مقابلات التأشيرة محدودا للغاية.

وأضافت: في البداية ستعطى الأولوية للطلاب الذين سبق لهم إصدار تأشيرات للدراسات في الولايات المتحدة الذين اقترب موعد بدء دراستهم، ويمكن للمتقدمين للحصول على تأشيرة الدراسة تقديم طلب موعد طارئ من خلال الرابط التالي (http://cdn.ustraveldocs.com/sa/sa-niv-expeditedappointment.asp) إذا كان تاريخ السفر المخطط له خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.

وأضافت: يمكن فقط للطلاب الذين لديهم نموذج (I-20) ساري المفعول (المعروف أيضا باسم شهادة الأهلية) الصادر من قبل جامعاتهم التأهل للحصول على تأشيرة طالب فئة (F) أو فئة (M)، وعند وجود أسئلة بخصوص الامتثال للتوجيهات الخاصة ببرنامج الطلاب وتبادل الزوار (SEVP) ومتطلبات نظام معلومات الطلاب وتبادل الزوار (SEVIS)، فبالإمكان زيارة الموقع الإلكتروني لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية والاطلاع على الجزء الخاص بالطلاب غير المهاجرين من خلال الرابط التالي (https://www.ice.gov/coronavirus).

ودعت السفارة المتقدمين للحصول على التأشيرة أيضا إلى زيارة الموقع الإلكتروني (https://ustraveldocs.com/sa) أو (https://sa.usembassy.gov/visas) للحصول على آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بمعالجة طلبات التأشيرات.