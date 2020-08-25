تأسست شركة إدامة للحلول العضوية في العام 2018، بهدف تصميم وبناء وتشغيل مرافق التسميد المخصصة للمجتمعات المهتمة بالاستدامة، وتستخدم الشركة الناشئة النفايات العضوية وتحولها إلى منتجات عالية الجودة لتحسين التربة في البيئات الصحراوية من قبل المزارعين المحليين ومنسقي المسطحات الزراعية والحدائق المنزلية.

وبعد نجاح منشأتها التجريبية لإنتاج الأسمدة العضوية، تلقت إدامة استثمارًا تأسيسياً بقيمة 780 ألف دولار أمريكي من صندوق الابتكار في «كاوست»، كما وقعت عقدًا لبناء منشأة لإنتاج الأسمدة على نطاق تجاري في مجمع الأبحاث والتقنية داخل حرم الجامعة في ثول. وسيتم تشغيل المنشأة في عام 2021 بقدرة إعادة تدوير تبلغ 5500 طن، الأمر الذي سيساهم في إعادة تدوير أكثر من 80٪ من إجمالي النفايات التي تنتجها «كاوست».

ويعكس هذا الدعم المتميز من «كاوست»، التزامها نحو الشركات الناشئة ذات الرؤية المستقبلية، خصوصاً تلك المتخصصة في إدارة النفايات، الذي تهدف الجامعة من خلاله الحد من نفاياتها وتقديم نموذج استدامة مثالي يقود التغيير في المملكة، نحو إدارة فاعلة ومستدامة للنفايات، بعوائد اقتصادية مربحة وتأثيرات منخفضة على البيئة.

ويقول ماثيو إيرلي، نائب الرئيس لإدارة المرافق في «كاوست»: «تنتج كاوست الكثير من النفايات العضوية من أعمال البستنة ومخلفات الطعام. وبوجود منشأة إدامة للأسمدة داخل الحرم الجامعي، سنتمكن من تحقيق هدفنا بالوصول إلى إدارة 96٪ من النفايات العضوية، وتحويلها بعيدًا عن مكب النفايات والتركيز على تقنية إعادة التدوير».

وترى «كاوست» وإدامة أن هذا التعاون هو فرصة كبيرة للشركات المهتمة في هذا المجال، للاستفادة من هذه التجربة في ظل انعدام وجود شركات تصنيع أسمدة أخرى على نطاق واسع، متخصصة في تسميد الصحراء في المملكة.

الجدير بالذكر، أن مرفق تصنيع الأسمدة الجديد لشركة إدامة سيسمح للشركة تصنيع وبيع منتجات الأسمدة العضوية، بما في ذلك سماد إدامة الصحراوي، وهو محسن عضوي للتربة يعزز خصوبة التربة ويحسن قدرتها على البقاء رطبة والاحتفاظ بالمياه بعد الري. كما تنتج إدامة أيضًا محلولاً للزراعة المائية دون تربة، يعمل على تعزيز المحاصيل الزراعية المائية عبر إعادة تدوير مخلفات نخيل التمر، التي تنتج المملكة كميات كبيرة منها وبالتالي الحد من إرسالها الى مكب النفايات.

تقول سابرينا فيتوري، الرئيس التنفيذي لشركة إدامة: «تساعد الأسمدة التي ابتكرناها في إدامة، عملية تسميد مناطق المملكة ذات الظروف المناخية الحارة والقاحلة، وتقلل المواد الأولية للنفايات المحلية مثل سعف النخيل. نثمّن شراكتنا مع «كاوست»، ونعتبرها أكثر من مجرد استثمار تجاري، إنما هي خطوة أساسية وطموحة نحو إرساء حلول مبتكرة للتنمية المستدامة في المملكة»