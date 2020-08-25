أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد إيداعها المعاشات التقاعدية اليوم (الثلاثاء) الموافق 25 من شهر أغسطس، مبينة أن جملة المعاشات التقاعدية التي صُرفت لهذا الشهر بلغت أكثر من ستة مليارات و600 مليون ريال، لأكثر من 1.2 مليون عميل ما بين متقاعد ومستفيد.

يأتي ذلك ضمن التزام المؤسسة العامة للتقاعد بتحويل المعاشات التقاعدية لحسابات عملائها البنكية المختلفة وفقاً لموعد الصرف المحدد.

وجددت «التقاعد» دعوتها لعملائها إلى الاستفادة من قنوات الخدمة الرقمية والهاتفية لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الخدمات الإلكترونية والإجابة عن جميع الاستفسارات من خلال مركز الاتصال: 8001248889 - 920014000 أو حساب العناية بالعملاء في تويتر (PPA_Care@) أو البريد الإلكتروني ecare@pension.gov.sa أو عبر المحادثة الفورية في بوابة المؤسسة الإلكترونية.

يُشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد قد كثفت مجهوداتها أخيراً نحو توجيه عملائها إلى خدماتها الإلكترونية لتنفيذ جميع الخدمات والمعاملات إلكترونياً بشكل مباشر وفوري تحقيقاً لهدفها الإستراتيجي المتمثل في أَتْمَتَة جميع المعاملات والخدمات بحلول عام 2022.