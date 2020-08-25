أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الصينية بكين، للمواطنين الراغبين في العودة إلى الصين عددا من الإجراءات التي فرضتها الحكومة الصينية، وفق تدابير وقائية كفحص «الخلو من كورونا» وفرض حجر صحي لمدة 14 يوما على القادمين من الخارج.

وقالت السفارة السعودية عبر حسابها في «تويتر»: «تود السفارة إحاطة جميع الإخوة المواطنين القادمين إلى جمهورية الصين الشعبية بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من السلطات الصينية المختصة ومن سفارات وقنصليات الصين حول ضرورة الحصول على فحص الحمض النووي الذي يثبت عدم الإصابة بكورونا المستجد».

وأضافت: «السلطات الصينية تفرض حجرا صحيا مدته 14 يوما في فنادق يتم تخصيصها لهذا الغرض وعلى نفقة القادمين، ولا يمكن تغيير الفندق الذي تم تحديده قبل انقضاء مدة الحجر، كما أن بعض الفنادق لا تقبل السداد إلا نقدا».