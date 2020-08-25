أطلقت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية سلسلة من البرامج التدريبية الشاملة على منصة مدرستي تستهدف قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات؛ لتدريبهم على آليات وخطوات العمل وقوائم المهمات، وفقاً لمنصة مدرستي، في قاعات افتراضية، بدءا من اليوم (الثلاثاء).

ويشرف على برامج التدريب نحو 23 مدربا ومدربة في تعليم الشرقية من الذين أتموا تدريبهم في المركز الوطني للتطوير المهني بوزارة التعليم الأسبوع الماضي.

وقال مدير عام التعليم الدكتور ناصر الشلعان إن إدارة التعليم تستهدف تدريب كافة قادة المدارس للبنين والبنات وجميع الزملاء المعلمين والمعلمات حسب الخطة التدريبية الخاصة بمنصة مدرستي، مشيراً إلى أن وزارة التعليم وكافة منسوبيها تتطلع لبداية جادة من أول يوم دراسي بتعاون الأسرة والطالب والطالبة.

وأضاف الشلعان أن عمليات التطوير التي تشهدها وزارة التعليم بقيادة الوزير الدكتور حمد آل الشيخ تضع مشروع تطوير التعليم عن بُعد ضمن أهم خياراتها الإستراتيجية، لافتاً إلى أن معطيات العصر ومتطلبات المرحلة الحالية تكرس لمفهوم مهارات العمل والحياة للقرن الـ21، إذ أصبحت التقنية هي المحرك الرئيسي لها.

وأشار إلى أن إدارة التعليم في المنطقة تتابع سير الاستعدادات في كافة المدارس عن كثب للوصول إلى تعليم مميز وتحقيق بيئة تعليمية مقاربة للواقع المدرسي.

من جهتها، قالت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية (بنات) فاطمة الفهيد إن تعليم البنات نفذ 5 برامج تدريبية فئة القائدة المدرسية، و8 برامج أخرى مخصصة للمعلمات ضمن مسار خطة التدريب، أمس.

وأضافت أن عدد المدربات المركزيات 13 مدربة سيقدمن برامج تدريبية ليوم واحد ولمدة 4 ساعات لكل دورة طوال فترة التدريب الخاصة بمنصة مدرستي؛ لضمان شمولية جميع القائدات والمعلمات وفهم طريقة العمل على المنصة لضمان الجودة والكفاءة.

يذكر أن عدد المعلمين والمعلمات المستهدفين بالتدريب تجاوز 30 ألفا.