أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 1114 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 1044 حالة، و31 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 309.768 حالة، من بينها 22.114 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1639 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 283.932 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3722 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من إجمالي إصابات كورونا حتى الآن 91.6%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 7.1%، فيما تبلغ نسبة الحالات الحرجة 0.5%، لافتة أنه تم إجراء 58.707 فحوص مخبرية دقيقة، ليصل إجمالي الفحوصات المخبرية إلى 4.792.192 فحصا مخبريا.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: مكة المكرمة (74)، جازان (56)، جدة (54)، خميس مشيط (53)، الرياض (51)، المدينة المنورة (43)، القنفذة (39)، صبيا (38)، الدمام (34)، صامطة (34)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: جازان (57)، جدة (50)، حائل (46)، الرياض (40)، مكة المكرمة (39)، بريدة (34)، تبوك (32).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.