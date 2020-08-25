أكدت صحة منطقة الحدود الشمالية في لقاء مفتوح اليوم (الثلاثاء) أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال حالات إصابات كورونا لتقديم الخدمة والرعاية الطبية لكل مواطن ومقيم.

وبينت «صحة الشمالية» خلال اللقاء الذي جمع عدداً من القيادات الصحية في المنطقة بعدد من الإعلاميين، أن القيادة كانت حريصة منذ بدء جائحة كورونا على توفير الخدمة العلاجية لكل مواطن ومقيم.

وحول وفيات كورونا في المنطقة أكدت صحة الشمالية أن نحو 89% من المتوفين بكورونا تلقوا الخدمة العلاجية كانوا من كبار السن ولديهم أمراض مزمنة، مؤكدة أن منحنى كورونا في المنطقة بلغ قمته خلال الفترة الماضية وأنه يشهد الأيام الحالية انخفاضاً ملحوظاً.

وأشارت صحة الشمالية إلى أنه تم دعم المنطقة منذ بدء الجائحة بالأجهزة الطبية المتقدمة لمواجهة الفايروس إضافة لوجود كوادر طبية عالية المستوى تعمل على مدار الساعة من أجل صحة المواطن والمقيم في المنطقة.

ولفتت إلى أن المنطقة لم تضطر لمستشفى ميداني لمواجهة كورونا ما يعكس السيطرة على الفايروس وتوفر المستشفيات الكافية مبينة أن البروتوكولات الصحية موحدة في جميع مناطق المملكة.

وطمأنة صحة الشمالية المجتمع بأنها لن تألو جهداً في مواجهة فايروس كورونا المستجد وفق توجيهات القيادة، وأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، ومتابعة المدير العام لصحة الشمالية عبدالله العازمي، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية.