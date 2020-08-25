يعود النجم العالمي وأحد أساطير بوليوود أميتاب باتشان للعمل في تصوير النسخة الهندية من برنامج الواقع التلفزيوني البريطاني «KBC» «من يريد أن يكون مليونيرًا؟» مع الاحترازات المفروضة من السلطات بسبب فايروس كورونا المستجد.

وبدأت النسخة الهندية عروضها عام 2000 وهو الآن في موسمه الـ11، إذ استؤنف التصوير بعد أن قضى النجم العالمي معظم شهر يوليو الماضي في أحد مستشفيات مومباي للتعافي من فايروس كورونا المستجد. ونشر النجم المخضرم على حسابه في إنستقرام الذي يتابعه 22 مليون شخص، صورة من كواليس تصوير الموسم الـ12 من البرنامج.